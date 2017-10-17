МЧС и ОНФ договорились совместно развивать систему предупреждения ЧС в регионах России

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Представители МЧС России и Общероссийского народного фронта договорились о совместном развитии системы предупреждения чрезвычайных ситуаций в 27 российских регионах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
"На осенне-зимний период для совместного решения стороны наметили 87 новых задач в области развития системы предупреждения чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне. Свои конкретные предложения с обозначением населенных пунктов, объектов и масштаба работ представили каждый из 27 регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока", - сказали в пресс-службе.
Ведомства собираются решить все эти задачи в течение двух-трех месяцев.