В Иркутской области пожарные спасли 20 человек на 10 пожарах за сутки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали за сутки 10 пожаров, произошедших в Иркутской области, спасены 20 человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Десять пожаров за прошедшие сутки зарегистрированы в регионе. Горели три жилых дома, два неэксплуатируемых строения, два автомобиля, гараж. На пожарах в многоэтажных жилых домах в городах Усолье-Сибирском и Усть-Илимске были спасены 20 человек, в том числе трое детей", - сказали в МЧС.

В ходе тушения возгораний также были эвакуированы 27 человек. Причины возгораний устанавливаются.