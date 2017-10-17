Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутской области пожарные спасли 20 человек на 10 пожарах за сутки

Общество Безопасная жизнь
17 октября, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В ходе тушения возгораний также были эвакуированы 27 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали за сутки 10 пожаров, произошедших в Иркутской области, спасены 20 человек, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Десять пожаров за прошедшие сутки зарегистрированы в регионе. Горели три жилых дома, два неэксплуатируемых строения, два автомобиля, гараж. На пожарах в многоэтажных жилых домах в городах Усолье-Сибирском и Усть-Илимске были спасены 20 человек, в том числе трое детей", - сказали в МЧС.

В ходе тушения возгораний также были эвакуированы 27 человек. Причины возгораний устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама