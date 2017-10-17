Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Еврейской АО сотрудники МЧС спасли мужчину после переворота лодки

Общество Безопасная жизнь
17 октября, 14:51 UTC+3

Позже спасатели перевезли пострадавшего через реку, обогрели в служебном автомобиле и доставили домой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 октября. Мужчина, лодка которого перевернулась на реке Бира в Еврейской Автономной области, спасен. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"50-летний мужчина во время сплава по реке Бира от села Раздольного до Биробиджана не справился с управлением и перевернулся. Спасательного жилета на нем не было. Мужчина выбрался на сушу. На берегу он заметил отдыхающих и обратился к ним с просьбой о вызове спасателей. Из-за того, что он был раздет и промок в ледяной воде, передвигаться сам не мог", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели перевезли пострадавшего через реку, обогрели в служебном автомобиле и доставили домой. 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама