В Еврейской АО сотрудники МЧС спасли мужчину после переворота лодки

ТАСС, 17 октября. Мужчина, лодка которого перевернулась на реке Бира в Еврейской Автономной области, спасен. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"50-летний мужчина во время сплава по реке Бира от села Раздольного до Биробиджана не справился с управлением и перевернулся. Спасательного жилета на нем не было. Мужчина выбрался на сушу. На берегу он заметил отдыхающих и обратился к ним с просьбой о вызове спасателей. Из-за того, что он был раздет и промок в ледяной воде, передвигаться сам не мог", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели перевезли пострадавшего через реку, обогрели в служебном автомобиле и доставили домой.