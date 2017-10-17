Штормовое предупреждение объявлено в Архангельской области в связи с усилением ветра

АРХАНГЕЛЬСК, 17 октября. /ТАСС/. Усиление ветра порывами до 20 метров в секунду ожидается во вторник в Архангельской области, объявлено штормовое предупреждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На день и вечер вторника объявлено штормовое предупреждение по региону в связи с усилением ветра", - сказали в пресс-службе.

Днем и вечером 17 октября в Шенкурском, Няндомском, Коношском, Каргопольском, Вельском районах, Вилегодском, Котласском, Ленском, Верхнетоемском, Устьянском, Красноборском районах, городах Котласе и Коряжме ожидается усиление юго-западного и западного ветра порывами 17 м/с. В Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Мирном, а также Приморском, Онежском, Холмогорском, Плесецком, Виноградовском районах усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 м/с.

МЧС просит рыбаков воздержаться от выхода на реку и особенно на акваторию Белого моря, где ветер северо-западного направления приводит к нагонным явлениям и сильному волнению.

Как сообщили ТАСС в Севгидромете, усиление ветра связано с влиянием циклона, который находится над Кандалакшским заливом Белого моря. В среду он сместится на восток, и ветер в большинстве районов будет ослабевать.