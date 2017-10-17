Проверка систем оповещения населения пройдет в Свердловской области 18 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МЧС проведет проверку систем оповещения населения на случай ЧС в среду, 18 октября. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"18 октября в Свердловской области состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В 11:30 во всех городах будут включены электросирены", - сказали в ведомстве.

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие, не прерывать своих занятий и с пониманием отнестись к проверке.