Пожарные-добровольцы участвовали в тушении 59 пожаров в Псковской области с начала года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Добровольные пожарные Псковской области приняли участие в тушении 59 пожаров в регионе с начала года, сообщили во вторник ТАСС в пресс- службе регионального главка МЧС РФ.

"С начала года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении 59 пожаров и возгораний. При этом было задействовано 59 единиц пожарной техники и 118 человек личного состава. Добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 1 млн рублей", - сказали в МЧС.

В регионе в качестве добровольных пожарных зарегистрированы 7650 человек. Это 143 подразделения, на вооружении которых имеется 103 единицы техники.