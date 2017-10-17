В Волгограде 30 первоклассников вступили в ряды кадетов МЧС

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ТАСС, 17 октября. Первоклассники школы №82 Волгограда вступили в ряды кадетов МЧС РФ, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
"В Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" состоялась торжественная церемония посвящение в кадеты учащихся первых классов школы №82. Всего торжественную клятву произнесли 30 мальчишек и девчонок", - сказали в пресс-службе.
В кадетских классах в отличии от обычных присутствуют дополнительные предметы: строевая подготовка, спорт, изучение военной истории, пожарно-спасательное дело. В этой школе в кадеты принимают с 2011 года.