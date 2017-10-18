Штормовое предупреждение объявлено на северных Курилах

Действующий чемпион НБА "Голден Стейт" проиграл "Хьюстону" в первом матче сезонаСпорт 18 октября, 9:07
Федерация футбола Франции подтвердила планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-2018Спорт 18 октября, 9:03
Труппа Мариинского театра открыла гастроли в США балетом "Баядерка"Культура 18 октября, 9:02
В результате пожара в доме престарелых в Иркутске госпитализированы 13 человекПроисшествия 18 октября, 8:59
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянииКультура 18 октября, 8:45
"Вегас" обыграл "Баффало" и вышел на первое место в Западной конференции НХЛСпорт 18 октября, 8:25
В Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 12 человекПроисшествия 18 октября, 8:20
Японские ученые нашли на Луне пещеру, где можно разместить исследовательскую базуКосмос 18 октября, 7:58
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 годОбщество 18 октября, 7:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Островные спасатели призывают жителей Северо-Курильска (остров Парамушир) отложить выезд за пределы населённого пункта из-за циклона. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
"Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с выпадением большого количества осадков и сильным ветром. О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что в течение суток 19 октября на территории Северо-Курильского района ожидается сильный ветер, ночью - сильные осадки", - уточняется в сообщении.
Людям, находящимся на территории Северо-Курильского района, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённого пункта без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.