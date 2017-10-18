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Штормовое предупреждение объявлено на северных Курилах

Общество Безопасная жизнь
18 октября, 9:12 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 18, октября. /ТАСС

Спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Островные спасатели призывают жителей Северо-Курильска (остров Парамушир) отложить выезд за пределы населённого пункта из-за циклона. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Такая мера предосторожности позволит снизить риск возникновения опасных ситуаций в связи с выпадением большого количества осадков и сильным ветром. О надвигающемся явлении сообщило Сахалинское управление Росгидромета. В штормовом предупреждении говорится, что в течение суток 19 октября на территории Северо-Курильского района ожидается сильный ветер, ночью - сильные осадки", - уточняется в сообщении.

Людям, находящимся на территории Северо-Курильского района, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённого пункта без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.

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