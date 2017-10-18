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В город Билибино на Чукотке из Челябинской области отправлена новая пожарная автоцистерна

Общество Безопасная жизнь
18 октября, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Планируется, что новая техника будет принята к 25 октября

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новая пожарная автоцистерна отправлена из Миасса Челябинской области в Билибино на Чукотке, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Чукотскому АО.

"Пожарная автоцистерна путем перегона доставлена до Архангельска, а далее морским транспортом по Северному морскому пути будет доставлена в город Певек. Завершающим этапом маршрута будет 400-километровый перегон до Билибино. Часть маршрута пролегает через броды водных преград с образовавшейся сезонной наледью, гололедом при преодолении перевалов. Новую технику планируется принять к 25 октября", - сказали в ведомстве.

Пожарная автоцистерна АЦ-6,0-70 с производительностью 70 л/с оборудована баком для пенообразователя объемом 360 литров. Она вмещает запас воды объемом 6 тыс. литров и боевой расчет из шести человек. Автоцистерна установлена на шасси "Камаз" повышенной проходимости.

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