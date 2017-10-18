Спасатели Бурятии провели 108 спасательных операций с начала года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы провели 108 поисково-спасательных операций и спасли 77 человек с начала нынешнего года. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С начала 2017 года спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы проведено 108 поисково-спасательных операций, спасены 77 человек. Ежегодно для совершенствования профессиональных навыков спасатели выезжают на сборы по альпинистской, горной, водной подготовке, спортивному ориентированию, совершают тренировочные прыжки с парашютом", - сказали в МЧС.

Так, пять спасателей и психолог МЧС выезжали на сборы в Тункинский район. В течение двух недель они преодолевали стокилометровый маршрут с препятствиями от населенного пункта Аршан до Ниловой пустыни. Группа вовремя прошла маршрут и справилась с поставленной задачей, отработав практические навыки подготовки на горном рельефе.