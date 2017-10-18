В Чечне на региональном этапе "Созвездия мужества" выбрали лучшего спасателя-кинолога

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ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Региональный этап Всероссийского фестиваля МЧС России "Созвездие мужества" в номинации "Лучший спасатель-кинолог" прошел в Чечне, победителем стал кинолог Магомед Умакаев из Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист-эксперт пресс-службы регионального главка МЧС Артур Бекмурзаев.
"В Чеченской Республике подведены итоги регионального этапа всероссийского фестиваля МЧС России по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". В номинации "Лучший спасатель-кинолог" победителем стал представитель Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России Магомед Умакаев", - сказал Бекмурзаев.
По его словам, Умакаев служит в Чеченском поисково-спасательном отряде с 2004 года, до этого три года работал в кинологической службе МВД, куда поступил после окончания Ростовской школы служебно-розыскного собаководства. Бекмурзаев рассказал, что вместе с Умакаевым победил его лабрадор Найда, которого 10 лет назад подарила ему лучший кинолог России Ольга Климова из Ставропольского края.