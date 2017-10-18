В Кемеровской области за пожароопасный период не произошло крупных лесных пожаров

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кемеровской области не допустили возникновения крупных лесных пожаров на территории региона в пожароопасный период этого года, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Для Кузбасса пожароопасный период этого года прошел благополучно. На территории области наблюдалась самая низкая горимость за последние 20 лет. Этого удалось достичь только благодаря слаженной работе органов муниципального образования, специалистов лесного комплекса и сотрудников МЧС России", - цитируют в ведомстве замгубернатора Кемеровской области Елену Жидкову.
В пожароопасный сезон в Кузбассе произошло 12 лесных пожаров. Все возгорания были ликвидированы в первые сутки после обнаружения.