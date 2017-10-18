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Сотрудники МЧС помогли двум перевернувшимся на лодке рыбакам в Омской области

Общество Безопасная жизнь
18 октября, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Ближайший пост спасателей находился в 16 км от места ЧП, сотрудники МЧС обратились за помощью к местным жителям

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Двое рыбаков спасены на озере Салтаим в Омской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

"Двое мужчин 30 и 54 лет отправились на рыбалку на лодке. Проплывая по озеру Салтаим, рыбаки не заметили невод, лодка зацепилась мотором, от резкого удара их выбросило в воду. Забравшись на опору посреди озера, мужчины обратились по мобильному телефону за помощью в МЧС", - сказали в пресс-службе.

Поскольку ближайший пост спасателей находился в 16 км от места ЧП, сотрудники МЧС обратились за помощью к местным жителям. Те доставили рыбаков на берег. От медицинской помощи оба отказались.

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