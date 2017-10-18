Сотрудники МЧС провели чемпионат по силовому многоборью в Свердловской области

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Чемпионат по силовому многоборью среди сотрудников МЧС прошел в городе Заречном Свердловской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В городе Заречном Свердловской области на территории 35-й пожарно-спасательной части прошел чемпионат по силовому многоборью. Участники, экипированные в боевую одежду пожарного и снаряжение, соревновались в выполнении постоянно меняющихся упражнений высокой интенсивности", - сказали в ведомстве.
Спасатели выполняли махи гирей весом 24 кг, соревновались в беге, отжимании, подъеме штанги, переносили газовые баллоны, прокладывали, а затем скатывали рукавную линию, транспортировали 40-килограмовый манекен, перемещали автомобиль с помощью каната. В командном зачете победили пожарные 2-го караула.