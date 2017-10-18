В Ленинградской области вертолет санавиации эвакуировал мужчину, пробывшего в лесу 11 дней

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Вертолет эвакуировал мужчину, который 11 дней блуждал в лесу в Ленинградской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"Поступила заявка от грибника о том, что в районе населенного пункта Чаща Гатчинского района он обнаружил в лесу человека, который утверждал, что находится в лесном массиве уже 11 дней. Он нуждался в медицинской помощи - не мог самостоятельно передвигаться. На место происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно, а также было организовано привлечение вертолета службы санитарной авиации и воздушной медицинской помощи "Медспас" для транспортировки пострадавшего", - сказали в пресс-службе.
Мужчина был доставлен в Ленинградскую областную больницу в состоянии средней тяжести.