В Еврейской АО сотрудники МЧС за сутки оштрафовали пятерых человек за сжигание сухой травы

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ТАСС, 19 октября. Пятеро человек оштрафованы сотрудниками МЧС за выжигание сухой травы вблизи от домов в Еврейской автономной области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"За несанкционированное сжигание сухой травянистой растительности в непосредственной близости от жилых домов за минувшие сутки к административной ответственности привлечены пятеро жителей Еврейской автономной области", - сказали в ведомстве.
С начала пожароопасного периода на территории ЕАО зарегистрировано 93 природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 55 тыс. гектаров. На утро четверга в регионе зафиксированы 16 термоточек.