Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Еврейской АО сотрудники МЧС за сутки оштрафовали пятерых человек за сжигание сухой травы

Общество Безопасная жизнь
19 октября, 16:05 UTC+3

С начала пожароопасного периода на территории региона было зафиксировано 93 возгорания

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 октября. Пятеро человек оштрафованы сотрудниками МЧС за выжигание сухой травы вблизи от домов в Еврейской автономной области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"За несанкционированное сжигание сухой травянистой растительности в непосредственной близости от жилых домов за минувшие сутки к административной ответственности привлечены пятеро жителей Еврейской автономной области", - сказали в ведомстве.

С начала пожароопасного периода на территории ЕАО зарегистрировано 93 природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 55 тыс. гектаров. На утро четверга в регионе зафиксированы 16 термоточек. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
2
РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17
3
Испанский Сенат может проголосовать по ограничению самоуправления Каталонии 26-27 октября
4
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама