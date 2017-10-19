В Еврейской АО сотрудники МЧС за сутки оштрафовали пятерых человек за сжигание сухой травы

ТАСС, 19 октября. Пятеро человек оштрафованы сотрудниками МЧС за выжигание сухой травы вблизи от домов в Еврейской автономной области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"За несанкционированное сжигание сухой травянистой растительности в непосредственной близости от жилых домов за минувшие сутки к административной ответственности привлечены пятеро жителей Еврейской автономной области", - сказали в ведомстве.

С начала пожароопасного периода на территории ЕАО зарегистрировано 93 природных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 55 тыс. гектаров. На утро четверга в регионе зафиксированы 16 термоточек.