Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Информирующий о гражданской обороне агитавтобус начал курсировать в Сыктывкаре

Общество Безопасная жизнь
19 октября, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Посетителям крупнейшего ТЦ города сотрудники агитбригады раздали памятки по безопасности жизнедеятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Автобус, информирующий жителей о системе гражданской обороны в России, начал курсировать в Сыктывкаре, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В столице Республики Коми начал курсировать специально оборудованный автобус, в котором жители столицы могут познакомиться с гражданской обороной России. "Агитбригада ГО", состоящая из сотрудников Главного управления МЧС России по Коми, активно зазывает людей поближе познакомиться с системой гражданской обороны России", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, автобус совершил остановку возле одного из крупных торговых центров города. "Данная точка города была выбрана не случайно. В течение дня сюда приходят тысячи жителей Сыктывкара и близлежащих районов. То есть мы можем охватить очень большую часть населения города, рассказать людям о гражданской обороне, объяснить ее назначение и функции, рассказать о сигналах ГО", - пояснил он.

В пресс-службе отметили, что в автобусе и на улице были развернуты пункты, где транслировались фильмы, рассказывающие об истории, функциях и задачах гражданской обороны, а также короткометражные ролики по действиям населения в случае возникновения различного рода угроз или чрезвычайных ситуаций.

"Кроме того, всем посетителям торгового центра сотрудники "Агитбригады ГО" раздали памятки по безопасности жизнедеятельности", - отметил представитель регионального главка МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал о работе специалистов из США на российских ядерных объектах
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Путин неоднозначно оценивает итоги революции 1917 года
4
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
5
Биография Дмитрия Пескова
6
РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17
7
Абдулатипов назначен спецпредставителем президента по сотрудничеству со странами Каспия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама