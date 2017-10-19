Информирующий о гражданской обороне агитавтобус начал курсировать в Сыктывкаре

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Автобус, информирующий жителей о системе гражданской обороны в России, начал курсировать в Сыктывкаре, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В столице Республики Коми начал курсировать специально оборудованный автобус, в котором жители столицы могут познакомиться с гражданской обороной России. "Агитбригада ГО", состоящая из сотрудников Главного управления МЧС России по Коми, активно зазывает людей поближе познакомиться с системой гражданской обороны России", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, автобус совершил остановку возле одного из крупных торговых центров города. "Данная точка города была выбрана не случайно. В течение дня сюда приходят тысячи жителей Сыктывкара и близлежащих районов. То есть мы можем охватить очень большую часть населения города, рассказать людям о гражданской обороне, объяснить ее назначение и функции, рассказать о сигналах ГО", - пояснил он.
В пресс-службе отметили, что в автобусе и на улице были развернуты пункты, где транслировались фильмы, рассказывающие об истории, функциях и задачах гражданской обороны, а также короткометражные ролики по действиям населения в случае возникновения различного рода угроз или чрезвычайных ситуаций.
"Кроме того, всем посетителям торгового центра сотрудники "Агитбригады ГО" раздали памятки по безопасности жизнедеятельности", - отметил представитель регионального главка МЧС.