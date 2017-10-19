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Лучшие пловцы МЧС России определены по итогам соревнований в Чувашии

Общество Безопасная жизнь
19 октября, 17:22 UTC+3

В турнире приняли участие 80 пловцов в составе 21 команды

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ТАСС, 19 октября. Более 80 пловцов приняли участие в соревнованиях по плаванию среди сотрудников подразделений МЧС России в городе Козловка в Чувашии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В спорткомплексе "Атал" города Козловка прошли соревнования по плаванию среди сотрудников подразделений МЧС России. В турнире приняла участие 21 команда. В их составе на старт вышли более 80 пловцов. Для победы им предстояло опередить соперников в эстафете 4 раза по 50 метров", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, третье место по итогам командных состязаний завоевала сборная 15-й пожарно-спасательной части города Канаш. На втором месте оказались сотрудники ПСЧ-6, обеспечивающей охрану Калининского района Чебоксар. "Лучшими пловцами стали офицеры и бойцы чебоксарской специализированной части по тушению крупных пожаров", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что для сотрудников МЧС России занятие спортом является обязательным. "Плаванию в подготовке специалистов экстренной службы уделяется традиционно большое внимание. Профессиональный спасатель готов прийти на помощь в любой ситуации: вывести человека из объятого огнем дома, вытащить из искореженного в аварии автомобиля, протянуть руку утопающему - для него служебный долг", - пояснил он. 

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