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Саперы в Тверской области обезвредили 11 снарядов времен войны

Общество Безопасная жизнь
19 октября, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В числе обезвреженных снарядов оказались минометные мины и гранаты

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Саперы обезвредили 11 снарядов времен Великой Отечественной войны в Тверской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В четверг группа взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезвредила 11 снарядов времен Великой Отечественной войны в Пеновском районе", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в числе обезвреженных снарядов две 81-миллиметровые минометные мины; одна 50-миллиметровая минометная мина; семь гранат РГД-33; одна граната М-39.

Представитель регионального главка МЧС напомнил, что при обнаружении взрывоопасного предмета гражданам рекомендуется отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих о возможной опасности. "Необходимо немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию или единую службу спасения и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями", - сказал он.

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