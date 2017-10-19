Кинологи Воронежской области примут участие в профессиональных соревнованиях 23-25 октября

ТАСС, 19 октября. Региональные соревнования минно-разыскных кинологических расчетов среди оперативных службы пройдут в Воронежской области в конце октября, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В период с 23 по 25 октября на базе специализированной пожарно-спасательной части, ГУ МЧС России по Воронежской области пройдут IX открытые региональные соревнования минно-разыскных кинологических расчетов среди оперативных служб и сертификационные испытания минно-разыскных кинологических расчетов", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в соревнованиях примут участие пять команд по два кинологических расчета в каждой. "Мероприятие будет проходить в три этапа, состоящих из поиска закладок взрывчатых веществ на транспортных средствах, во внутренних помещениях здания и в багаже. Время, отводимое на поиск кинологическому расчету, на каждом этапе строго регламентировано", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.