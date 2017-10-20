Выпущенные в Новосибирске 70 пожарных машин получат регионы от Калининграда до Камчатки

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НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Предприятия Новосибирской области в рамках государственного контракта выпустили 70 пожарных автоцистерн с улучшенными характеристиками. В ближайшее время они будут отправлены в разные регионы России, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Комиссия из представителей МЧС России начала приемку и испытания 70 новых пожарных автоцистерн, которые выпускают в Новосибирской области и по условиям государственного контракта будут поставлены на территории от Калининграда до Камчатского края… К отправке в пожарно-спасательные подразделения Сахалинской области и Приморского края уже подготовлены три автоцистерны, которые одобрены комиссией по результатам приемочных испытаний. Остальные автомобили по мере их готовности перегонят получателям водители- испытатели завода", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что новые машины значительно эффективнее прошлой модификации. Производитель установил на них мощный насос, позволяющий выдавать 70 литров воды в секунду, что практически в два раза выше чем раньше. Сотрудники новосибирского ГУ МЧС подтвердили это во время приемных испытаний на заводе.
Эксперты проверяют каждый автомобиль по десяткам позиций: качество сборки, монтаж деталей кузова, состояние цистерны и кабины боевого расчета, надежность ходовой части, укомплектованность пожарно-техническим вооружением, работа радиостанции и другие параметры.