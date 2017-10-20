В Хакасии отменили режим ЧС, введенный из-за снегопадов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. В Хакасии отменили режим ЧС, введенный в Боградском, Орджоникидзевском и Ширинском районах республики в конце сентября из-за снегопадов и гибели сельхозкультур. Об этом сообщила в пятницу пресс- служба регионального ГО и ЧС.

"В связи с окончанием мероприятий по ликвидации последствий ЧС на территориях Боградского, Орджоникидзевского, Ширинского районов режим ЧС в Хакасии с региональным уровнем реагирования отменен с 20 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, режим ЧС был введен из-за сильных снегопадов и заморозков на территории трех районов республики. Тогда из-за непогоды пострадали посевы общей площадью 38,5 тыс. га, ущерб составил 345,9 млн рублей.