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Самолет МЧС доставит четырех человек на лечение из Крыма и Ростова-на-Дону в Москву

Общество Безопасная жизнь
20 октября, 12:50 UTC+3

В полете пациентов будут сопровождать высококвалифицированные врачи и психолог МЧС

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ТАСС, 20 октября. Четыре тяжелобольных пациента будут доставлены на лечение из Симферополя и Ростова-на-Дону в Москву бортом МЧС РФ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

"Сегодня самолет Sukhoi Superjet 100  МЧС России осуществит санитарно-авиационную эвакуацию четырех человек из Ростова-на-Дону и Симферополя в Москву. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сказали в ведомстве.

Самолет МЧС, осуществляющий эвакуацию, оснащен самым современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов будут сопровождать медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава и психолог МЧС. 

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