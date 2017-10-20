В Иркутской области с начала недели ликвидировано 58 пожаров

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали 58 пожаров в Иркутской области с начала недели. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"58 пожаров ликвидировали огнеборцы Прибайкалья с начала недели, 87 возгораний потушили, предотвратив их дальнейшее развитие. 34 раза пожарные оказывали помощь пострадавшим при различных обстоятельствах, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях", - сказали в ведомстве.

На пожарах сотрудники МЧС спасли 39 человек, эвакуировали 156. При этом погиб только один человек, пострадали 12.