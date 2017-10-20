Спецборт МЧС России доставит четырехлетнего мальчика на лечение в Москву

ТАСС, 20 октября. Спецборт МЧС России доставит попавшего в ДТП ребенка на лечение из Симферополя в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

"В 10:00 мск из Москвы вылетел самолет МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию ребенка из аэропорта Симферополя в Москву", - сказал сотрудник пресс-службы главка.

Он пояснил, что четырехлетнего мальчика в начале мая сбил автомобиль на пешеходном переходе. "В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы. После прохождения курса реабилитации мальчику потребовалось провести хирургическое лечение в Научно-исследовательском институте детской хирургии и травматологии, который находится в Москве", - сообщили в главке.

Борт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать и поддерживать состояние пациента, а также оказывать ему необходимую помощь во время полета.

"В экстренном порядке в сопровождении сотрудников Главного управления МЧС России по Севастополю ребенка транспортировали на карете скорой помощи в аэропорт Симферополя", - отметил сотрудник пресс-службы