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Спецборт МЧС России доставит четырехлетнего мальчика на лечение в Москву

Общество Безопасная жизнь
20 октября, 13:55 UTC+3

Весной мальчика сбил автомобиль на пешеходном переходе, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы

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ТАСС, 20 октября. Спецборт МЧС России доставит попавшего в ДТП ребенка на лечение из Симферополя в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

"В 10:00 мск из Москвы вылетел самолет МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию ребенка из аэропорта Симферополя в Москву", - сказал сотрудник пресс-службы главка.

Он пояснил, что четырехлетнего мальчика в начале мая сбил автомобиль на пешеходном переходе. "В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы. После прохождения курса реабилитации мальчику потребовалось провести хирургическое лечение в Научно-исследовательском институте детской хирургии и травматологии, который находится в Москве", - сообщили в главке.

Борт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, позволяющими контролировать и поддерживать состояние пациента, а также оказывать ему необходимую помощь во время полета.

"В экстренном порядке в сопровождении сотрудников Главного управления МЧС России по Севастополю ребенка транспортировали на карете скорой помощи в аэропорт Симферополя", - отметил сотрудник пресс-службы

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