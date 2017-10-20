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Иркутская инспекция МЧС по судам стала лучшей на региональном этапе "Созвездия мужества"

Общество Безопасная жизнь
20 октября, 14:36 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 20, октября. /ТАСС

Звание лучшей в Сибири Государственной инспекции по маломерным судам Иркутской области достается третий год подряд

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ИРКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Иркутской области признана лучшей в Сибири по итогам регионального этапа фестиваля "Созвездие мужества". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Озвучены результаты регионального этапа фестиваля "Созвездие мужества". Третий год подряд по итогам работы звание лучшей в Сибири достается Государственной инспекции по маломерным судам Иркутской области. Эффективность деятельности специалистов сказывается на снижении числа происшествий и гибели людей на водных объектах в регионе - в 2017 году в Иркутской области госинспекторами были спасены 43 человека", - говорится в сообщении.

В региональном Центре ГИМС работают 108 инспекторов. В этом году инспекция аттестовала 1,2 тыс. жителей Иркутской области и зарегистрировала почти 1,1 тыс. судов. Всего на учете в Иркутской области состоит более 39 тыс. маломерных судов.

"В этом году с целью расширения площади мониторинга водных объектов подразделениями стали применяться беспилотные летательные аппараты. С их помощью только за минувшее лето было выявлено более сотни правонарушений на воде. Всего же к ответственности были привлечены почти 1,6 тыс. судоводителей за нарушения правил плавания и эксплуатации маломерных судов", - отметили в пресс-службе.

В системе МЧС России ежегодно уже почти 10 лет проводится Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества", который состоит из конкурсов профессионального мастерства среди представителей различных профессий ведомства. Главная цель фестиваля - выявление и поощрение лучших сотрудников и подразделений МЧС России, повышение профессионализма и стимулирование к личностному росту сотрудников ведомства, совершенствование работы трудовых коллективов, повышение имиджа профессий системы МЧС.

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