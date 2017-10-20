Сотрудники МЧС отработали навыки тушения пожара на ТЭЦ в Магадане

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ТАСС, 20 октября. Более 30 человек приняли участие в пожарно-тактических учениях на Магаданской ТЭЦ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"20 октября в Магадане прошли пожарно-тактические учения с личным составом Магаданского пожарно-спасательного гарнизона на Магаданской ТЭЦ. Согласно легенде, в 11:00 местного времени на пульт Центрального пункта пожарной связи Магадана поступило сообщение об условном возгорании в водонагревательной котельной Магаданской ТЭЦ", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, после учебного тревожного сигнала на место выехали пожарно-спасательные подразделения и служба пожаротушения Федеральной противопожарной службы МЧС России.
"Личным составом пожарных подразделений на практике были отработаны вопросы по развертыванию сил и средств, проведена разведка на месте пожара, выполнена работа со средствами индивидуальной защиты органов дыхания, установлена пожарная техника на открытом водоисточнике и осуществлен забор воды", - отметил представитель регионального главка.
В учениях были задействованы более 30 человек и шесть единиц техники МЧС России. "Все поставленные задачи были выполнены точно и в срок", - сообщил представитель главка.
Учения прошли в рамках месячника по гражданской обороне, а также мероприятий, посвященных 85 годовщине образования Гражданской обороны в России