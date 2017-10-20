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Лучшего инспектора ГИМС выбрали в Карелии на региональном этапе "Созвездия мужества"

Общество Безопасная жизнь
20 октября, 15:48 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, октября. /ТАСС

В соревнованиях победил сотрудник Беломорского инспекторского участка Александр Бахирев

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудник ГУ МЧС России по Карелии Александр Бахирев из Беломорского района республики получил звание "Лучший государственный инспектор по маломерным судам (ГИМС)" на региональном этапе конкурса МЧС "Созвездие мужества". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

"Всего за победу в номинации "Лучший государственный инспектор ГИМС" боролись 60 сотрудников. По итогам конкурса лучшим стал Александр Бахирев, который работает госинспектором Беломорского инспекторского участка с февраля 2014 года", - сказала представитель ведомства Анастасия Миронова.

По ее словам, Бахирев в сложной ситуации умело и быстро оценивает обстановку, правильно реагирует на ее изменения, хорошо знает водоемы Беломорского района, легко ориентируется на местности, читает морские и топографические карты. Кроме этого, регулярно рассказывает школьникам и воспитанникам детских садов о правилах безопасности на водоемах.

В системе МЧС России ежегодно уже почти 10 лет проводится Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества", который состоит из конкурсов профессионального мастерства среди представителей различных профессий ведомства. Главная цель фестиваля - выявление и поощрение лучших сотрудников и подразделений МЧС России, повышение профессионализма и стимулирование к личностному росту сотрудников ведомства, совершенствование работы трудовых коллективов, повышение имиджа профессий системы МЧС.

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