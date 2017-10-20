Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели выбрали лучшего водолаза Санкт-Петербурга

Общество Безопасная жизнь
20 октября, 15:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, октября. /ТАСС

Одним из основных критериев отбора стало общее количество минут, проведенных под водой, результат победителя составил 4 417 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Спасатель Роман Дубасов признан лучшим водолазом Санкт-Петербурга по итогам регионального этапа конкурса "Созвездие мужества".

"Основные критерии отбора кандидатов для участия в конкурсе - общее количество минут, проведенных под водой, и аварийно-спасательные работы, в которых водолаз принимал участие. Общее количество времени, проведенного Романом под водой (за период с сентября 2016 года по август 2017 года) составляет 4 417 минут", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Роман заинтересовался профессией водолаза после обучения в Военно-морской академии, где ему в рамках уроков по борьбе за живучесть корабля преподавали водолазное дело. Старший сержант внутренней службы отметил, что при каждом погружении открывает для себя что-то новое.

Всероссийский фестиваль МЧС России "Созвездие мужества" проводится в девятый раз. Отбор победителей конкурса проходит в три этапа: межрегионального - на уровне субъектов РФ, регионального - на уровне федеральных округов, и федерального - где выбирают лучших представителей профессии со всей России. Итоги конкурса традиционно подводятся в ноябре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Кабмин вносит в Госдуму проект о "народных инспекторах" дорожного движения
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
6
Посольство РФ в США отвергло утверждения американского дипломата о вмешательстве в выборы
7
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
Темы дня
Новости партнеров
Реклама