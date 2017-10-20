Спасатели выбрали лучшего водолаза Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Спасатель Роман Дубасов признан лучшим водолазом Санкт-Петербурга по итогам регионального этапа конкурса "Созвездие мужества".

"Основные критерии отбора кандидатов для участия в конкурсе - общее количество минут, проведенных под водой, и аварийно-спасательные работы, в которых водолаз принимал участие. Общее количество времени, проведенного Романом под водой (за период с сентября 2016 года по август 2017 года) составляет 4 417 минут", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Роман заинтересовался профессией водолаза после обучения в Военно-морской академии, где ему в рамках уроков по борьбе за живучесть корабля преподавали водолазное дело. Старший сержант внутренней службы отметил, что при каждом погружении открывает для себя что-то новое.

Всероссийский фестиваль МЧС России "Созвездие мужества" проводится в девятый раз. Отбор победителей конкурса проходит в три этапа: межрегионального - на уровне субъектов РФ, регионального - на уровне федеральных округов, и федерального - где выбирают лучших представителей профессии со всей России. Итоги конкурса традиционно подводятся в ноябре.