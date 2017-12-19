Авиация МЧС провела санитарную эвакуацию 2,8 тыс. человек в 2017 году

ТАСС, 19 декабря. Самолеты и вертолеты МЧС РФ совершили 2,6 тыс. санитарных вылетов в 2017 году. Об этом сегодня в интервью ТАСС рассказал замначальника управления авиации и авиационно-спасательных технологий министерства Анатолий Якунов.

"В этом году у нас было более 2,6 тыс. вылетов для транспортировки тяжелобольных. Всего наши летчики эвакуировали 2,8 тыс. человек. В общей сложности за последние шесть лет на санитарную эвакуацию было осуществлено около 11,5 тыс. полетов и эвакуированы 12,1 тыс. пострадавших", - сказал Якунов.

При этом, по его словам, количество санитарных рейсов за последние годы стало больше. Все чаще используются самолеты Sukhoi Superjet и Ил-76, который может взять на борт до 20 пациентов. "Хочу сказать, что все наши санитарно-авиационные эвакуации проходят успешно. За время полета состояние ни одного человека не ухудшилось", - отметил Якунов.

Всего в 2017 году самолеты и вертолеты МЧС выполнили более 17 тыс. полетов, перевезли более почти 33 тыс. человек и более 17 тыс. тонн грузов.