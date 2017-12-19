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Авиапарк МЧС пополнят четыре самолета-амфибии Бе-200

Общество Безопасная жизнь
19 декабря, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

В 2017 году авиационные подразделения ведомства уже получили два самолета Бе-200ЧС

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Четыре самолета-амфибии Бе-200 поступят на вооружение МЧС РФ в 2017-2018 годах, сообщил во вторник в интервью ТАСС замначальника Управления авиации и авиационно-спасательных технологий министерства Анатолий Якунов.

Интервью

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"В этом году авиационные подразделения МЧС России уже получили два самолета Бе-200ЧС. Они базируются в Ростове-на-Дону и Красноярске. До конца 2017 года и в течение 2018 года мы должны получить еще четыре современных самолета Бе-200ЧС. В ближайшем будущем этот самолет-амфибию можно будет оборудовать медицинскими модулями и задействовать для эвакуации пострадавших", - сказал он.

По словам Якунова, министерство также планирует заменить стоящие на вооружении самолеты Ил-76 на самолеты Ил-476 с обновленными двигателями и, как следствие, увеличенной дальностью полета и большей грузоподъемностью.

Сейчас в МЧС 74 воздушных судна: 18 самолетов и 56 вертолетов.

 

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