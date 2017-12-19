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В Керчи восстановили подачу воды для 32 тыс. абонентов

Общество Безопасная жизнь
19 декабря, 19:12 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, декабря. /ТАСС

Подача воды была приостановлена из-за проведения аварийных работ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение в Керчи (Крым), где из-за проведения аварийных работ без воды оставались 32 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

"По состоянию на 16:25 ремонтные работы на задвижке водовода диаметром 100 см в районе 5-го километра Феодосийского шоссе г. Керчь завершены", - говорится в сообщении.

К ликвидации аварии привлекли 10 специалистов, в распоряжении которых была одна единица техники, уточнили в МЧС.

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