В Керчи восстановили подачу воды для 32 тыс. абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили водоснабжение в Керчи (Крым), где из-за проведения аварийных работ без воды оставались 32 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

"По состоянию на 16:25 ремонтные работы на задвижке водовода диаметром 100 см в районе 5-го километра Феодосийского шоссе г. Керчь завершены", - говорится в сообщении.

К ликвидации аварии привлекли 10 специалистов, в распоряжении которых была одна единица техники, уточнили в МЧС.