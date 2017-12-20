Сотрудники МЧС Еврейской АО провели акцию по сдаче крови

ТАСС, 20 декабря. Акция по сдаче донорской крови прошла в ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники ГУ МЧС России по Еврейской автономной области провели акцию по сдаче крови. В мероприятии приняли участие представители всех подразделений: пожарные, спасатели, инспекторы по безопасности на водных объектах, государственный пожарный надзор, Центр управления в кризисных ситуациях. Некоторые пришли на сдачу впервые, но есть и почетные доноры, которые сдавали кровь и ее компоненты 60 или более раз", - сказали в пресс-службе.

После обследования врача к донации были допущены 29 сотрудников, которые сдали более 13 литров крови, отметили в ведомстве.

В свою очередь заведующая отделением станции переливания крови Татьяна Бурдурковская поблагодарила сотрудников главка.