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Сотрудники МЧС Еврейской АО провели акцию по сдаче крови

Общество Безопасная жизнь
20 декабря, 16:40 UTC+3

Спасатели регионального подразделения МЧС сдали более 13 литров крови

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ТАСС, 20 декабря. Акция по сдаче донорской крови прошла в ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники ГУ МЧС России по Еврейской автономной области провели акцию по сдаче крови. В мероприятии приняли участие представители всех подразделений: пожарные, спасатели, инспекторы по безопасности на водных объектах, государственный пожарный надзор, Центр управления в кризисных ситуациях. Некоторые пришли на сдачу впервые, но есть и почетные доноры, которые сдавали кровь и ее компоненты 60 или более раз", - сказали в пресс-службе.

После обследования врача к донации были допущены 29 сотрудников, которые сдали более 13 литров крови, отметили в ведомстве.

В свою очередь заведующая отделением станции переливания крови Татьяна Бурдурковская поблагодарила сотрудников главка.

 

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