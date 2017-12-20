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В трех районах Забайкалья открылись ледовые переправы

Общество Безопасная жизнь
20 декабря, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Всего в крае, как ожидается, будет открыто 40 переправ

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Ледовые переправы открылись в трех районах Забайкальского края. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"На сегодняшний день для удобства граждан, инспекторами ГИМС открыты первые ледовые переправы в Петровск-Забайкальском, Сретенском и Нерчинском районах. Всего же будет открыто 40 переправ, полностью отвечающих всем основным требованиям безопасности", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, в Забайкалье лед сформировался на всех водоемах. На реках его толщина составляет до 93 см, на озерах - до 80 см. Необходимый минимум для передвижения человека - 10 см, для транспорта - 40.

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