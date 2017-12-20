В Иркутской области прошел учебный сбор начальников пожарных гарнизонов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Учебно-методические сборы руководителей пожарно-спасательных гарнизонов прошли в Иркутской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Главном управлении МЧС России по Иркутской области прошли учебно-методические сборы начальников пожарно-спасательных гарнизонов. Их цель - подведение итогов работы пожарных за прошедший год, постановка задач на будущее и обмен опытом при реагировании на пожары и происшествия", - сказали в ведомстве.

В ходе сборов руководители приняли участие в практической отработке техники ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, крупных ДТП на дорогах с нарушением движения автотранспорта. Также энергетики поделились с участниками сборов опытом ликвидации пожаров на теплоэлектростанции.