Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Иркутской области прошел учебный сбор начальников пожарных гарнизонов

Общество Безопасная жизнь
20 декабря, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Участники отработали техники ликвидации ЧС на объектах ЖКХ и крупных ДТП

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Учебно-методические сборы руководителей пожарно-спасательных гарнизонов прошли в Иркутской области. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Главном управлении МЧС России по Иркутской области прошли учебно-методические сборы начальников пожарно-спасательных гарнизонов. Их цель - подведение итогов работы пожарных за прошедший год, постановка задач на будущее и обмен опытом при реагировании на пожары и происшествия", - сказали в ведомстве.

В ходе сборов руководители приняли участие в практической отработке техники ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, крупных ДТП на дорогах с нарушением движения автотранспорта. Также энергетики поделились с участниками сборов опытом ликвидации пожаров на теплоэлектростанции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии
3
Производитель онлайн-касс "Штрих-М" обещает в ближайшее время устранить сбой в работе
4
Депутат Госдумы: резолюция ГА ООН по Крыму противоречит волеизъявлению жителей полуострова
5
Паралимпийский комитет России был готов к решению МПК продлить отстранение
6
РФ не получала от Белоруссии уведомлений об отказе от переговоров по импорту электричества
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама