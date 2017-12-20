Спасатели Магаданской области провели тренировку по десантированию с вертолета

ТАСС, 20 декабря. Тренировка по спуску спасателей из вертолета прошла в Магадаской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Спасатели Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и авиаторы Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России провели десантную тренировку. Сложность тренировочных спусков заключалась в том, что тренировка проходила в ночное время при низкой температуре окружающего воздуха", - сказали в ведомстве.

В тренировке приняли участие 15 спасателей, которые выполнили 81 спуск. Сотрудники выполнили все упражнения в полном объеме, нештатных ситуаций не произошло, отметили в МЧС.