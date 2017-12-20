В Новосибирской области сотрудники МЧС проверили готовность пунктов обогрева и питания

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проверка готовности пунктов обогрева и питания прошла в Новосибирской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Готовность к применению по предназначению пунктов обогрева и питания в зимний период проверили специалисты ГУ МЧС России по Новосибирской области. Они проинспектировали все стационарные, подвижные и мобильные пункты. Особое внимание было уделено готовности мобильных пунктов обогрева, имеющихся в подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Проверка показала, что все объекты дорожного сервиса, пункты обогрева и временного размещения населения к работе в зимний период готовы, отметили в МЧС. Всего в Новосибирской области имеется 146 пунктов обогрева и питания, рассчитанные почти на 7,5 тыс. человек.