МЧС проверяет 700 объектов Ленинградской области, задействованных в новогодних праздниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. МЧС проверяет безопасность в 700 домах культуры и объектах образования в Ленинградской области, в которых пройдут новогодние мероприятия для детей. Об этом в среду сообщил начальник областного ГУ МЧС Евгений Дейнека на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Всего 701 объект будет задействован в новогодних мероприятиях для детей. На сегодня 70% проверено. Выявлен ряд нарушений, в основном они связаны с путями эвакуации",- сообщил Евгений Дейнека. По его словам, в связи с новогодними праздниками с 25 декабря по 10 января работа областного ГУ МЧС переходит в режим повышенной готовности - ежедневно на дежурство будут выходить 4 тыс. сотрудников.

Начальник областного управления также подвел итоги 2017 года. За 12 месяцев в Ленинградской области произошло более 6 тыс. ЧП, к ликвидации которых привлекали спасателей, спасено 59 человек, восемь погибли. Все чрезвычайные ситуации связаны с массовыми ДТП. Всего за год спасатели участвовали в ликвидации более 2 тыс. аварий на дорогах.

Количество пожаров в области по сравнению с 2016 годом снизилось на 5%, причем, по данным МЧС, реже стали случаться возгорания из-за шалостей детей. За последние 12 месяцев ликвидировано 2,6 тыс. пожаров. В них погибли 165 человек, это на 14% меньше, чем в прошлом году. За последние 7 лет в рамках программы "Безопасность Ленинградской области" количество пожарных частей в регионе увеличилось с 41 до 49, численность работников в них выросла с 200 до 1,7 тысячи. В 2017 году силами областных властей были отреставрированы три здания для пожарных частей в селе Русско-Высоцкое, поселках Плодовое Приозерского и Рассвет, начато строительство пожарного депо в Сясьстрое, сейчас проектируются еще четыре новых здания.