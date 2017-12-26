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Более 1 тыс. спасателей в Ростове переведены на усиленный режим перед праздниками

Общество Безопасная жизнь
26 декабря, 12:40 UTC+3

Кроме того, в обеспечении безопасности будет задействовано около 200 единиц техники

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Специалисты Главного управления МЧС по Ростовской области и подведомственные ему учреждения приведены в режим функционирования "повышенная готовность", сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.

"В настоящее время осуществлен перевод подразделений федеральной противопожарной службы по Ростовской области на усиленный вариант несения службы. На объектах проведения праздничных мероприятий дежурят инспектора Госпожнадзора и сотрудники Федеральной противопожарной службы",- отмечено в сообщении.

Всего на обеспечение пожарной безопасности объектов празднования Нового года и Рождества Христова в области будут задействованы более 1 тыс. спасателей и около 200 единиц техники.

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