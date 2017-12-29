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Сотрудники МЧС в Орловской области спасли стаю лебедей от замерзания

Общество Безопасная жизнь
29 декабря, 12:18 UTC+3

Шесть птиц не улетели на зимовку из-за того, что не смогли бросить раненую самку

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ТАСС, 29 декабря. Сотрудники областной поисково-спасательной службы главного управления МЧС по Орловской области спасли стаю из шести лебедей от замерзания. Птицы не улетали на зимовку, потому что не могли оставить самку с пораненным крылом, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Семья из шести лебедей не улетали в теплые края, так как не могли бросить раненую самку. У нее повреждено крыло, и вожак стаи, видимо, решил со всем выводком остаться зимовать на пруду у деревни Горбуновка Дмитровского района. Нам об этом рассказали местные жители, и было принято решение отловить самку, чтобы ветеринары оказали ей помощь", - сказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области Наталья Акулова.

По ее словам, сложность спасательной операции состояла в том, что на пруду установился хрупкий лед. "Раненая птица могла еще больше травмироваться о его острые края. Хотя и с трудом, ее все-таки удалось поймать" - отметила Акулова.

Пока ветврачи и сотрудник областного управления экологической безопасности оказывали помощь раненой самке, водолазы МЧС, ломая лед, доплыли до лебединого семейства, чтобы вспугнуть птиц - заставить их подняться в воздух из холодной воды. "Стая отправилась в перелет, видимо, после того, как вожак убедился, что самка находится в безопасности", - добавила Акулова.

Раненого лебедя поместили в местное охотхозяйство на зимовку, чтобы подлечить, а весной вернуть в природу.

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