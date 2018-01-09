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В России в новогодние праздники число пожаров и погибших в них сократилось на четверть

Общество Безопасная жизнь
9 января, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

В МЧС считают, что положительная динамика связана с профилактическими мероприятиями и работой по информированию граждан о правилах пожарной безопасности

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Число пожаров и погибших в них в новогодние праздники значительно сократилось в России по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как правило, во время новогодних каникул наблюдается рост числа пожаров и погибших в них, увеличивается риск возникновения пожаров с массовой гибелью людей. Но если шесть-семь лет назад в новогодние каникулы, согласно статистике, погибали до 100 человек в день, то на протяжении последних нескольких лет и число пожаров, и число погибших в них сокращается.

"С начала года наблюдается положительная динамика по снижению пожаров и гибели в них людей. За время новогодних каникул, с 1 по 8 января, удалось добиться сокращения количества пожаров почти на тысячу или на 25% по сравнению с таким же периодом минувшего года", - сказал представитель МЧС. Более того, на четверть уменьшилось и число погибших при пожарах - почти на 80 человек.

В МЧС считают, что добиться столь положительной динамики удалось как благодаря профилактическим мероприятиям, так и работе по информированию населения о правилах пожарной безопасности.

Всего к обеспечению пожарной безопасности в новогодние каникулы были привлечены более 61 тыс. сотрудников МЧС России и 12 тыс. единиц техники. С 25 декабря подразделения МЧС несут службу в режиме повышенной готовности.

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