Спасатели на вертолете ищут двух рыбаков в Новгородской области

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Вертолет авиационно-спасательного центра Северо-западного регионального центра (СЗРЦ) МЧС России вылетел на поиски двух пропавших рыбаков в Новгородской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, рыбаки ушли из дома еще 4 января.

"В 12:45 (мск) 9 января вылетел вертолет Ка-32 авиационно-спасательного центра СЗРЦ МЧС России для проведения работ по поиску двух пропавших рыбаков в акватории рек Кунья и Ловать Холмского района", - сообщили в пресс-службе. В МЧС отметили, что всего к поискам привлечен 41 человек, используются 16 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Новгородской области напоминает, что на территории Новгородской области действует запрет выхода на лед, а навигация маломерных судов завершена еще 16 ноября прошлого года.