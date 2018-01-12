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Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для легковых машин

Общество Безопасная жизнь
12 января, 14:18 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, января. /ТАСС

Ранее магистраль была закрыта для всех видов транспорта

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 января. /ТАСС/. Движение по Военно- Грузинской дороге разрешено для легкового транспорта, большегрузные машины стоят в очереди. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Северное Осетии.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 13:45 12 января 2018 года возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге за исключением большегрузного автотранспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов автотранспорта в пятницу утром из-за снегопада.

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