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Число пожаров в Москве снизилось на треть за пять лет

Общество Безопасная жизнь
12 января, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

По словам мэра, это произошло благодаря усиленной профилактической работе и слаженным действиям спасателей

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве за последние пять лет снизилось на треть, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения наград спасателям в пятницу.

"В Москве создана эффективная и современная спасательная служба, благодаря большой профилактической работе в городе за последние пять лет на треть уменьшилось количество пожаров. Благодаря вашему героизму, своевременности выездов на место происшествий в 2 раза уменьшилось число погибших на пожарах", - сказал он.

Мэр отметил спасателей Московского пожарно-спасательного центра, которые спасли в прошлом году более 300 человек. Также он поблагодарил службу спасения на воде, сотрудники которой сохранили свыше 130 жизней. Мэр также выразил слова благодарности Московскому авиационному центру.

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