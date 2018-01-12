Число пожаров в Москве снизилось на треть за пять лет

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве за последние пять лет снизилось на треть, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения наград спасателям в пятницу.

"В Москве создана эффективная и современная спасательная служба, благодаря большой профилактической работе в городе за последние пять лет на треть уменьшилось количество пожаров. Благодаря вашему героизму, своевременности выездов на место происшествий в 2 раза уменьшилось число погибших на пожарах", - сказал он.

Мэр отметил спасателей Московского пожарно-спасательного центра, которые спасли в прошлом году более 300 человек. Также он поблагодарил службу спасения на воде, сотрудники которой сохранили свыше 130 жизней. Мэр также выразил слова благодарности Московскому авиационному центру.