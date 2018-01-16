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Военно-Грузинская дорога открыта для легкового транспорта

Общество Безопасная жизнь
16 января, 15:39 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 16, января. /ТАСС

На трассе скопилась очередь из 210 большегрузных автомобилей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 16 января. /ТАСС/. Военно-Грузинская дорога, движение по которой ранее было закрыто из-за снегопада в Грузии, открыта для легкового транспорта, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с нормализацией обстановки и возможностью обеспечения безопасности проезда с 09:00 мск возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге за исключением большегрузного автотранспорта", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, на дороге скопилась очередь из 210 большегрузных автомобилей.

МЧС предупреждает, что в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может повлечь прекращение движения по автодороге.

Военно-Грузинская дорога - историческое название автомобильной магистрали через Кавказский хребет. Трасса ведет из Владикавказа в Тбилиси и соединяет Россию со странами Закавказья. В России дорога проходит по территории Северной Осетии.

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