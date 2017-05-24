Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте

2-3 декабря 1989 года у берегов Мальты на борту советского теплохода "Максим Горький" состоялась неофициальная встреча генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим. В ходе встречи не было подписано никаких документов. Однако именно это событие считается концом холодной войны © Юрий Лизунов/Фотохроника ТАСС

Визит генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в США для участия в 43-й сессии Генассамблеи ООН. Вице-президент США Джордж Буш, президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на острове Говернорс-Айленд, 8 декабря 1988 года © Фотохроника ТАСС/ Зуфаров Валерий

Впоследствии эти договоренности стали основой советско-американских договоров, подписанных в Вашингтоне в 1987 году и в Москве в 1991 году. Эксперты считают эту встречу первым шагом на пути к окончанию холодной войны. На фото: президент США Рональд Рейган и генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время церемонии официальных проводов у Белого дома, 10 декабря 1987 года © Юрий Лизунов и Александр Чумичев /Фотохроника ТАСС

11-12 октября 1986 года в Рейкьявике состоялись переговоры лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. На встрече обсуждались вопросы прекращения гонки ядерных вооружений. Достичь конкретных договоренностей по контролю над вооружениями не удалось, но стороны продвинулись в диалоге о ликвидации ракет средней дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений. На фото: встреча генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Рейкьявике © Юрий Лизунов/Фотохроника ТАСС

Итогом его переговоров с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым стало подписание договоров об ограничении систем противоракетной обороны (договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). На фото: генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон во время беседы, 23 мая 1972 года © Василий Егоров/Фотохроника ТАСС

С 22 по 30 мая 1972 года Советский Союз с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон. Это был первый визит действующего президента США в Москву в послевоенный период. На фото: председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и Ричард Никсон во время встречи в аэропорту Внуково, 1972 год © Алексей Стужин/Фотохроника ТАСС

Советские баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками были переброшены на Кубу в качестве ответной меры на размещение американских ракет в Турции, Великобритании и Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу. На фото: размещение ракет на Кубе, 27 октября 1962 года © AP Photo/U.S. Defense Department

22 октября 1962 года начался Карибский кризис - один из самых острых эпизодов холодной войны. В этот день президент США Джон Кеннеди в обращении к нации (на фото) объявил о наличии советского ядерного оружия на Кубе и о решении блокировать остров военно-морскими силами США © AP Photo

14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе представители Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии подписали Варшавский договор. Создан военный союз европейских социалистических государств - Организация Варшавского договора. На фото: маршал СССР Иван Конев, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, член президиума ЦК КПСС Николай Булганин, маршал СССР Георгий Жуков (слева направо) © AP Photo

В 1949 году главы МИД 12 стран подписали Североатлантический договор. На фото: президент США Гарри Трумэн и главы делегаций 12 стран во время подписания договора, 4 апреля 1949 года © AP Photo

3 апреля 1948 года в США вступил в действие план Маршалла. Одна из его главных целей - стабилизация экономики в европейских государствах, с тем чтобы не допустить прихода в них к власти коммунистических режимов. На фото: американская помощь для Греции, предоставленная в рамках программы "План Маршалла", 1950 год © AP Photo/ECA

В 1947 году президент США Гарри Трумэн изложил внешнеполитическую программу США. Основой доктрины Трумэна стала политика сдерживания СССР. На фото: выступление Гарри Трумэна на заседании конгресса, 12 марта 1947 года © AP Photo

В 1946 году Уинстон Черчилль выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с "мировым коммунизмом во главе с Советской Россией". В СССР это заявление было воспринято как начало холодной войны. На фото: выступление Уинстона Черчилля в Фултоне, штат Миссури, 5 марта 1946 года © AP Photo

2-3 декабря 1989 года у берегов Мальты на борту советского теплохода "Максим Горький" состоялась неофициальная встреча генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим. В ходе встречи не было подписано никаких документов. Однако именно это событие считается концом холодной войны © Юрий Лизунов/Фотохроника ТАСС

Визит генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в США для участия в 43-й сессии Генассамблеи ООН. Вице-президент США Джордж Буш, президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на острове Говернорс-Айленд, 8 декабря 1988 года © Фотохроника ТАСС/ Зуфаров Валерий

Впоследствии эти договоренности стали основой советско-американских договоров, подписанных в Вашингтоне в 1987 году и в Москве в 1991 году. Эксперты считают эту встречу первым шагом на пути к окончанию холодной войны. На фото: президент США Рональд Рейган и генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время церемонии официальных проводов у Белого дома, 10 декабря 1987 года © Юрий Лизунов и Александр Чумичев /Фотохроника ТАСС

11-12 октября 1986 года в Рейкьявике состоялись переговоры лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. На встрече обсуждались вопросы прекращения гонки ядерных вооружений. Достичь конкретных договоренностей по контролю над вооружениями не удалось, но стороны продвинулись в диалоге о ликвидации ракет средней дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений. На фото: встреча генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Рейкьявике © Юрий Лизунов/Фотохроника ТАСС

Итогом его переговоров с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым стало подписание договоров об ограничении систем противоракетной обороны (договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). На фото: генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон во время беседы, 23 мая 1972 года © Василий Егоров/Фотохроника ТАСС

С 22 по 30 мая 1972 года Советский Союз с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон. Это был первый визит действующего президента США в Москву в послевоенный период. На фото: председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и Ричард Никсон во время встречи в аэропорту Внуково, 1972 год © Алексей Стужин/Фотохроника ТАСС

Советские баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками были переброшены на Кубу в качестве ответной меры на размещение американских ракет в Турции, Великобритании и Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу. На фото: размещение ракет на Кубе, 27 октября 1962 года © AP Photo/U.S. Defense Department

22 октября 1962 года начался Карибский кризис - один из самых острых эпизодов холодной войны. В этот день президент США Джон Кеннеди в обращении к нации (на фото) объявил о наличии советского ядерного оружия на Кубе и о решении блокировать остров военно-морскими силами США © AP Photo

14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе представители Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии подписали Варшавский договор. Создан военный союз европейских социалистических государств - Организация Варшавского договора. На фото: маршал СССР Иван Конев, министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, член президиума ЦК КПСС Николай Булганин, маршал СССР Георгий Жуков (слева направо) © AP Photo

В 1949 году главы МИД 12 стран подписали Североатлантический договор. На фото: президент США Гарри Трумэн и главы делегаций 12 стран во время подписания договора, 4 апреля 1949 года © AP Photo

3 апреля 1948 года в США вступил в действие план Маршалла. Одна из его главных целей - стабилизация экономики в европейских государствах, с тем чтобы не допустить прихода в них к власти коммунистических режимов. На фото: американская помощь для Греции, предоставленная в рамках программы "План Маршалла", 1950 год © AP Photo/ECA

В 1947 году президент США Гарри Трумэн изложил внешнеполитическую программу США. Основой доктрины Трумэна стала политика сдерживания СССР. На фото: выступление Гарри Трумэна на заседании конгресса, 12 марта 1947 года © AP Photo

В 1946 году Уинстон Черчилль выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с "мировым коммунизмом во главе с Советской Россией". В СССР это заявление было воспринято как начало холодной войны. На фото: выступление Уинстона Черчилля в Фултоне, штат Миссури, 5 марта 1946 года © AP Photo

Операция, которая началась 55 лет назад, получила название "Анадырь". Тайная переброску на Кубу советских баллистических и крылатых ракет с ядерными боеголовками положила начало цепочке событий, которые в итоге привели к Карибскому кризису — кульминации холодной войны. ТАСС вспоминает, как развивалась глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками с одной стороны и США и их союзниками — с другой.

Холодная война: начало

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль (в тот момент лидер оппозиции в парламенте Великобритании) произнес свою знаменитую речь в Фултоне (США, штат Миссури), в которой выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с "мировым коммунизмом во главе с Советской Россией". Это заявление обострило противостояние между СССР и Западом и стало отправной точкой холодной войны.

Само словосочетание "холодная война" впервые употребил Джордж Оруэлл 19 октября 1945 года в статье "Ты и атомная бомба", опубликованной в британском еженедельнике "Трибьюн". В официальной обстановке его первым использовал Бернард Барух, советник президента США Гарри Трумэна, в речи в законодательном собрании штата Южная Каролина 16 апреля 1947 года.

Широко известным и общеупотребительным этот термин стал благодаря статьям американского журналиста Уолтера Липпмана в газете New York Tribune. В ноябре 1947 года Липпман выпустил отдельную книгу под названием "Холодная война. О внешней политике США".

В послевоенное время США и СССР создали свои сферы влияния, закрепив их военно-политическими блоками (НАТО и Варшавский договор). Противостояние социалистической и капиталистической систем сопровождалось гонкой обычных и ядерных вооружений.

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Эскалация конфликта

Спустя год после Фултонской речи Черчилля, 12 марта 1947 года, президент США Гарри Трумэн изложил внешнеполитическую программу правительства США, которая выражалась в экономической, финансовой и военной помощи некоммунистическим режимам и позволяла США открыто вмешиваться во внутренние дела других стран и создавать сети военных баз на их территориях. Основой доктрины Трумэна стала политика сдерживания в отношении Советского союза, оказание давления на СССР и другие страны социалистического блока. Начинающееся соперничество США и СССР Трумэн определил как "конфликт демократии и тоталитаризма".

3 апреля 1948 года в США вступил в действие план, выдвинутый госсекретарем США Джорджем Маршаллом и вошедший в историю как план Маршалла. Одна из его главных целей — стабилизация экономики в европейских государствах, с тем чтобы не допустить прихода в них к власти коммунистических режимов. В рамках этой программы, действовавшей четыре года, была оказана помощь 17 странам Западной Европы на сумму свыше $12 млрд. Государства Восточной Европы под давлением СССР отказались от участия в ней.

Справка Организация стран — участниц Североатлантического договора появилась в самом начале холодной войны. Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. Целью блока было провозглашено укрепление стабильности и повышение благосостояния в Североатлантическом регионе. В настоящее время НАТО объединяет 28 стран, включая Великобританию, Италию, Канаду, Норвегию, США, Францию, Испанию, Германию, Турцию.

4 апреля 1949 года главы МИД 12 стран (Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Голландия, Норвегия, Португалия, Великобритания, США) подписали Вашингтонский договор (Североатлантический договор) с целью "укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе". Договор ввел в действие систему общей безопасности. Согласно ст. 5, нападение на одно из государств — участников соглашения рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его. На основе документа начала функционировать Организация Североатлантического договора (НАТО). Ее первый генеральный секретарь, лорд Исмей, определил цели НАТО так: "Держать Америку в Европе, Россию — вне Европы, а Германию — в узде".

14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе представители Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор). В соответствии с этим документом был создан военный союз европейских социалистических государств — Организация Варшавского договора (ОВД). Государства-участники обязывались оказывать помощь в случае вооруженного нападения на кого-либо из них, на их территориях предусматривалось размещение частей Советской армии.

13 августа 1961 года по решению властей ГДР началось возведение стены между Западным Берлином и Берлином — столицей ГДР. Общая длина стены составила более 111 км, высота достигала 3,6 м, на всем протяжении она была обтянута колючей проволокой, ее охраняли свыше 10 тыс. военнослужащих ГДР. За 28 лет у стены погибли 138 человек, пытавшихся бежать из ГДР. Более 5 тыс. человек все же сумели перебраться из восточной части на Запад. Берлинская стена стала символом раскола не только Германии и Европы, но и символом холодной войны.

Карибский кризис: высшая точка конфронтации

Эскалация напряженности и гонка вооружений угрожали привести мир к третьей мировой войне. Наиболее известным из случаев, когда мир оказывался на грани катастрофы, стал Карибский кризис 1962 года.

Катализатором кризиса послужила ситуация на Кубе, где к власти на тот момент пришло социалистическое правительство во главе с Фиделем Кастро. В конце июня 1961 года кубинская сторона подписала с СССР соглашение о размещении советских вооружений на территории острова.

Баллистические и крылатые ракеты с ядерными боеголовками были переброшены на Кубу в качестве ответной меры на размещение американских ракет в Турции, Великобритании и Италии, а также для предотвращения угрозы вторжения американских войск на остров.

Советские ракеты доставляли на Кубу с июля по сентябрь 1962-го в рамках секретной операции под кодовым названием "Анадырь". Помимо ракет на остров перебросили группу советских войск численностью более 40 тыс. человек. Она включала в себя четыре мотострелковых полка, ракетную дивизию (24 пусковых установки баллистических ракет средней дальности), части ПВО, ВВС и ВМФ.

Руководство США не могло не заметить переброску войск и техники к своим границам. 16 октября информацию о пусковых установках ракет средней дальности довели до президента Джона Кеннеди — эта дата считается началом Карибского кризиса. Уже 22 октября 1962 года Кеннеди в обращении к нации объявил о наличии советского ядерного оружия на Кубе и о решении блокировать остров военно-морскими силами США.

Кризис достиг пика 27 октября, когда над Кубой был сбит американский разведывательный самолет U2 (пилотировавший его майор Рудольф Андерсон стал единственной человеческой жертвой Карибского кризиса). Принято считать, что "черная суббота" 27 октября 1962-го — это день, когда мир был ближе всего к глобальной ядерной войне. Однако в течение нескольких последующих дней кризис удалось разрешить дипломатическим путем — СССР согласился убрать ракеты с Кубы, а США — дать гарантии отказа от планов вторжения на остров и демонтировать свои ракеты в Турции и Италии.

Карибский кризис, продолжавшийся в общей сложности 13 дней, стал переломным моментом в ядерной гонке и "холодной войне". После него было положено начало разрядке международной напряженности и ограничения вооружений.

Разрядка напряженности и конец холодной войны

12 августа 1970 года был подписан Московский договор между СССР и ФРГ. В нем был зафиксирован принцип нерушимости границ европейских государств и провозглашен отказ от каких-либо территориальных претензий.

22-30 мая 1972 года Советский Союз с официальным визитом посетил президент США Ричард Никсон. Это был первый визит действующего президента США в Москву в послевоенный период. Итогом его переговоров с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым стало подписание договоров об ограничении систем противоракетной обороны (договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). В политической декларации "Основы взаимоотношений между СССР и США" провозглашалось, что различия в идеологии и социальных системах не должны служить препятствием для мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран.

20 декабря 1974 года конгресс США принял поправку Джексона-Вэника, увязывающую торговые отношения между странами с вопросом о свободной эмиграции. Она была введена в действие в отношении стран коммунистического блока, после распада СССР продолжила действие в отношении стран СНГ.

11-12 октября 1986 года в Рейкьявике (Исландия) состоялись переговоры лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. На встрече обсуждались проблемы прекращения гонки ядерных вооружений. Несмотря на то что достичь конкретных договоренностей по контролю над вооружениями не удалось, стороны значительно продвинулись в диалоге о ликвидации ракет средней дальности и о сокращении стратегических наступательных вооружений. Впоследствии эти договоренности стали основой советско-американских договоров, подписанных в Вашингтоне в 1987 году и в Москве в 1991 году. Политологи считают эту встречу первым шагом на пути к окончанию холодной войны.

2-3 декабря 1989 года у берегов Мальты на борту советского теплохода "Максим Горький" состоялась неофициальная встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим. Обсуждались вопросы разоружения, двусторонние отношения, положение в горячих точках планеты. В ходе переговоров Михаил Горбачев заявил: "СССР готов больше не считать США своим противником и публично заявить об этом. Мы открыты для сотрудничества с Америкой, включая сотрудничество в военной области". Джордж Буш, оценивая итоги встречи, сказал: "Мы находимся на пороге волнующих новых отношений между США и СССР". В ходе встречи не было подписано никаких документов. Однако обозреватели того времени называли этот саммит концом холодной войны и самой важной встречей на высшем уровне после Ялтинской конференции 1945 года, на которой обсуждались планы послевоенного устройства мира.