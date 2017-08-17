Крупные теракты в Западной Европе с 2000 г. Хронология

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон въехал в толпу людей. Каталонская полиция назвала случившееся терактом. Власти Каталонии подтвердили информацию о 13 погибших, еще 50 человек пострадали. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о крупнейших терактах в Западной Европе с 2000 года.

Всего в этом регионе с 2000 года произошло девять террористических атак (включая инцидент 17 августа), жертвами которых становились более десяти человек. В пяти из этих случаев ответственность за теракт брала на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).

11 марта 2004 года в Мадриде на вокзале Аточа и трех пригородных железнодорожных станциях почти одновременно были приведены в действие взрывные устройства, оставленные в четырех электропоездах.

В результате взрывов погиб 191 человек, было ранено более 2 тыс. (самый крупный в Европе в послевоенной истории теракт). Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Бригады Абу Хафса аль-Масри", связанная с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида". Целью исламистов было совершение "акта возмездия" Испании за участие в войне в Ираке в составе международной коалиции. Четверо предполагаемых террористов покончили с собой 3 апреля 2004 года во время операции по их задержанию. 31 октября 2007 года 21 сообщник террористов (большинство - проживавшие в Испании выходцы из Марокко) был приговорен испанским судом к различным срокам тюремного заключения. Непосредственная связь террористов с "Аль-Каидой" подтверждена не была.

7 июля 2005 года в Лондоне террористами-смертниками была проведена серия из четырех взрывов - в 8:45 по местному времени атаке подверглись три поезда метрополитена, а в 9:47 был взорван городской автобус на площади Тависток-сквер. В результате погибли 52 человека, ранения получили более 700. Все смертники - Мухаммед Сидик Хан, Шехзад Танвир, Хасиб Хусейн и Джермейн Линдси - были гражданами Соединенного Королевства, трое из них выросли в Великобритании. Атаки были совершены в день начала саммита "большой восьмерки" в шотландском Глениглсе и на следующий день после объявления Лондона столицей летних Олимпийских игр 2012 года По итогам расследования терактов никто не был осужден. В апреле 2009 года суд присяжных оправдал троих предполагаемых пособников организаторов преступления.

22 июля 2011 года в Осло и на острове Утёйа (Норвегия) житель Осло Андерс Беринг Брейвик совершил двойной теракт. Сначала преступник взорвал бомбу в столичном правительственном квартале, в результате чего погибли 8 человек. Через несколько часов на острове, где проходил молодежный слет правящей Норвежской рабочей партии, устроил стрельбу из карабина и пистолета, убив еще 72 человека. Всего теракт унес жизни 77 человек, около 100 человек получили ранения. Брейвик был осужден на 21 год тюрьмы. По словам его адвоката, он "хотел нанести удар по обществу, социальным структурам и той системе, которая ими управляет".

7 января 2015 года В Париже был совершен террористический акт против редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo, неоднократно публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда.

Галерея 6 фото Галерея © AP Photo/Thibault Camus Крупнейшие теракты во Франции

Были расстреляны 12 сотрудников журнала, 11 человек получили ранения. Террористы - братья Саид и Шериф Куаши (французы алжирского происхождения) - были ликвидированы в результате полицейской спецоперации 9 января в местечке Даммартен-ан-Гоэль в 50 км к северу от Парижа. По словам Шерифа Куаши, он действовал по поручению и при финансовой поддержке йеменского крыла террористической организации "Аль-Каида".

13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени практически одновременно произошла серия терактов. В результате взрывов около стадиона Stade de France, захвата заложников и массового убийства в концертном зале Bataclan, а также стрельбы у ресторана "Маленькая Камбоджа" и бара "Ле Карийон" погибли 130 человек, ранения получили 352 человека. Атаки совершили семь террористов, которые подорвали себя или были нейтрализованы полицией. Ответственность за теракт взяла запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство", назвавшая атаки "11-м сентября по-французски" (имеется в виду серия терактов в США в 2001 году - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции. 18 ноября в Сен-Дени во время полицейского рейда был убит предполагаемый организатор атак Абдельхамид Абаауд. 18 марта 2016 года в Брюсселе был задержан Салах Абдеслам, которого следствие подозревает в причастности к парижским терактам.

22 мая 2017 года в Манчестере (Великобритания) в результате взрыва рядом со стадионом "Манчестер-арена", где в это время выступала с концертом американская певица Ариана Гранде, погибли 22 человека, еще 64 человека получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. По данным полиции, взрыв устроил 22-летний смертник Салман Абади, за которым "стояла террористическая сеть". В рамках расследования теракта британская полиция в период с 23 мая по 4 июня 2017 года взяла под стражу 12 человек (еще шестеро были задержаны, но затем отпущены без предъявления обвинений).

Галерея 10 фото Галерея © AP Photo/Michel Euler 10 крупнейших терактов в мире