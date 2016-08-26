Эрдоган: атака в Джизре усилила решимость бороться с террором внутри и вне границ страны

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АНКАРА, 26 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил теракт в уезде Джизре провинции Ширнак и пообещал положить конец террористической активности в республике. Об этом он заявил в пятницу в Стамбуле.
"Я резко осуждаю и проклинаю исполнителей теракта. Турция усиленно борется с террористическими организациями внутри своих границ и за их пределами. И это нападение еще больше усиливает нашу решимость продолжать борьбу", - заявил он. Эрдоган призвал "никого не сомневаться в успешности Турции по противодействию террористам".
"Турция не позволит реализоваться грязным планам тех, кто нацелился на мир в нашей стране, и их подельников", - заявил президент.
В результате подрыва боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) начиненного взрывчаткой грузовика возле управления полиции в Джизре, погибли 11 полицейских. "Нападение на полицейское управление с использованием заминированного грузовика совершили члены террористической организации РПК. 11 полицейских погибли, 78 человек пострадали. В их числе трое гражданских и 75 сотрудников полиции", - заявило губернаторство провинции Ширнак.