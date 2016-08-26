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"Ощадбанк" подал иск в Международный арбитраж против РФ на $1 млрд по крымским активам

Международная панорама
26 августа, 13:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, августа. /ТАСС
Исковое заявление будет рассматриваться по ускоренному графику
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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Украинский "Ощадбанк" подал в Международный арбитраж против России иск на $1 млрд по активам в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Сегодня, 26 августа, "Ощадбанк" подал исковое заявление со всей доказательной базой. Сумма требований включает как стоимость потери активов, стоимость потери бизнеса, так и проценты, которые будут начислены до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному трибуналом, и составляет более $1 млрд", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, исковое заявление будет рассматриваться по ускоренному графику, окончательные слушания запланированы на конец марта 2017 года.

В январе сразу шесть компаний подали иски в третейский суд в Гааге. Это, помимо "Ощадбанка", Приватбанк, "Укрнафта", аэропорт "Бельбек", Stabil и Everest Estate. 

Проигранный иск "Ощадбанка"

16 августа "Ощадбанк" проиграл суд первой инстанции за торговую марку "Сбербанк" по встречному иску "Сбербанка России". "Хозяйственный суд Киева вынес решение о признании свидетельства на знак для товаров и услуг "Сбербанк", владельцем которого является "Ощадбанк", недействительным", - сказано в сообщении.

Решение суда пока не вступило в силу, так как "Ощадбанк" обжалует его в апелляционном порядке.

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В начале 2016 года "Ощадбанк" подал в суд на "Сбербанк" (бывшее ПАО "Дочерний банк Сбербанка России") с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности. "Ощадбанк" настаивает на том, что он является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, поэтому переименование "Сбербанка России" в "Сбербанк" было незаконным. Госбанк настаивает, что бренд "Сбербанк" принадлежал ему еще тогда, когда "Сбербанк России", ныне использующий название "Сбербанк", на территории Украины не предоставлял банковские услуги.

"Сбербанк" (ранее - банк "НРБ") основан в 2001 году. 26 ноября 2015 года он сменил название со "Сбербанк России" на "Сбербанк".

Воссоединение Крыма с РФ

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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