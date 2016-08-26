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Источник: Де Мистура присоединился к переговорам Лаврова и Керри

Международная панорама
26 августа, 13:50 UTC+3
"Спецпосланник генсека ООН по Сирии присоединился к переговорам", - заявил источник в российской делегации
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ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура присоединился к переговорам министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые проходят сейчас в Женеве. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Спецпосланник генсека ООН по Сирии присоединился к переговорам", - сказал собеседник агентства. 

Как ожидается, ооновский эмиссар поднимет тему введения еженедельных 48-часовых пауз для доставки гуманитарной помощи в Алеппо. Кроме того, на повестке дня и запуск политического процесса, в частности задача возобновления межсирийских переговоров.

Встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США в женевском отеле "Президент Уилсон" длится уже третий час.

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Персоны
Керри, Джон Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
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Кризис в Сирии
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