Источник: Де Мистура присоединился к переговорам Лаврова и Керри

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ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура присоединился к переговорам министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые проходят сейчас в Женеве. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.
"Спецпосланник генсека ООН по Сирии присоединился к переговорам", - сказал собеседник агентства.
Как ожидается, ооновский эмиссар поднимет тему введения еженедельных 48-часовых пауз для доставки гуманитарной помощи в Алеппо. Кроме того, на повестке дня и запуск политического процесса, в частности задача возобновления межсирийских переговоров.
Встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США в женевском отеле "Президент Уилсон" длится уже третий час.