Источник: Де Мистура присоединился к переговорам Лаврова и Керри

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура присоединился к переговорам министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, которые проходят сейчас в Женеве. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Спецпосланник генсека ООН по Сирии присоединился к переговорам", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, ооновский эмиссар поднимет тему введения еженедельных 48-часовых пауз для доставки гуманитарной помощи в Алеппо. Кроме того, на повестке дня и запуск политического процесса, в частности задача возобновления межсирийских переговоров.

Встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США в женевском отеле "Президент Уилсон" длится уже третий час.